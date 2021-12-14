Лицом к событию. Семьи плетут сети

Семейный принцип в действии: "стареньким" телевизионным пространством управляют отцы, продвинутым интернет-пространством дети. На сеть наброшена сеть. Тотальный контроль над медиа. Решения принимают только свои. Обсуждают корреспондент отдела расследований еженедельника "Собееседник" Илья Давлятчин и аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников.
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