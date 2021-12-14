Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Лицом к событию. Семьи плетут сети

Лицом к событию. Семьи плетут сети
Embed
Лицом к событию. Семьи плетут сети

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00

Семейный принцип в действии: "стареньким" телевизионным пространством управляют отцы, продвинутым интернет-пространством дети. На сеть наброшена сеть. Тотальный контроль над медиа. Решения принимают только свои. Обсуждают корреспондент отдела расследований еженедельника "Собееседник" Илья Давлятчин и аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG