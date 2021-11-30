В США начался суд над помощницей Джеффри Эпштейна

В понедельник в федеральном суде в Нью-Йорке начался процесс над Гислейн Максвелл, обвиняемой в соучастии в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Согласно обвинению, Максвелл неоднократно организовывала встречи девочек с американским миллиардером Джеффри Эпштейном, которые зачастую превращались в многолетнюю "сексуальную эксплуатацию" несовершеннолетних Эпштейном. Джеффри Эпштейн, обладавший широкими связями в деловых и политических кругах многих стран, покончил с собой два года назад, находясь в тюрьме в ожидании суда по многочисленным обвинениям, связанными с совращением несовершеннолетних.

В первый день суда над Максвелл во вступительном слове прокурор Лара Померанц заявила, что представленные обвинением улики продемонстрируют как обвиняемая помогала помогала своему бывшему возлюбленному и работодателю Эпштейну отыскивать и доставлять в его особняки девочек-подростков. В качестве свидетелей обвинения на суде выступят четыре женщины, которые утверждают, что они, будучи подростками, много лет назад стали жертвами сексуальных домогательств со стороны Эпштейна. Они намерены рассказать о роли Максвелл в организации их встреч с Эпштейном.

В ответном слове адвокат Максвелл Бобби Стернхайм призвала присяжных не доверять воспоминаниям многолетней давности, предлагаемых обвиняющими. Во-первых, они могли измениться под влиянием освещения этого дела в прессе, во-вторых, обвиняющие, по ее словам, хотят "сорвать куш", готовя потенциальный гражданский иск с претензиями на имущество Эпштейна.

Суд на Максвелл привлекает огромное внимание во многом в силу обширных знакомств Эпштейна с людьми из мира политики, большого бизнеса и шоу-бизнеса. Гостями в его особняках были бывшие президенты Дональд Трамп и Билл Клинтон, Билл Гейтс, сын британской королевы принц Эндрю. Одна из жертв Эпштейна утверждает, что он заставлял ее заниматься сексом с влиятельными людьми, в том числе, принцем Эндрю, когда ей было 17 лет. Сын британской королевы отвергает обвинения.

59-летняя Гислейн Максвелл была арестована в июле 2020 года. Ей предъявлены обвинения, связанные с соблазнением и транспортировкой несовершеннолетних для сексуальной эксплуатации.