Amnesty обратилась к спецдокладчику ООН по делу Александра Габышева

Amnesty International обратилась к Специальному докладчику ООН по вопросу о правах коренных народов с просьбой принять к рассмотрению дело якутского шамана Александра Габышева, который находится на принудительном лечении в психиатрической больнице с интенсивным наблюдением в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте организации.

Правозащитники ожидают, что Специальный докладчик ООН, который имеет полномочия для прямых контактов с властями государств по индивидуальным случаям нарушений прав человека, направит срочное обращение российским властям с требованием освободить Александра Габышева. По мнению Amnesty International , Габышева незаконно содержат в специализированной больнице.

Осенью 2021 власти поместили якутского шамана Александра Габышева в новосибирскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением по решению Якутского городского суда, который отправил Габышева на принудительное лечение по уголовным делам о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме.

Весной 2019 года Александр Габышев и его соратники отправились из Якутска в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Шамана задержали через несколько недель и поместили в психоневрологический диспансер, после чего возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Дело о применении насилия против представителя власти завели в декабре 2019 года. По данным адвоката, поводом стало то, что при задержании шаман якобы повредил одежду одному из сотрудников силовых структур.

В конце января 2021 года для принудительной госпитализации Габышева в психдиспансер задействовали 50 полицейских и девять служебных автомобилей. Задерживать Габышева прибыли несколько высокопоставленных полицейских, в том числе – заместитель министра МВД Якутии. За несколько дней до задержания Габышев объявил о новом походе на Москву, который он планировал на март 2021 года.