Военные власти Мьянмы предъявили новые обвинения Аун Сан Су Чжи

Военные власти Мьянмы предъявили лидеру оппозиции и Нобелевскому лауреату Аун Сан Су Чжи обвинения в причастности к коррупции. Обвинения связаны с арендой вертолёта, что подпадает под антикоррупционный закон. Аун Сан Су Чжи может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.



С начала середины марта 2021 года, когда началсся суд по делу 76-летней Су Чжи, ей предъявлено около десяти обвинений, включая подстрекательство к нарушению санитарных правил в условиях эпидемии COVID-19. Она отвергла все предъявленные ей обвинения.



Представитель военного правительства Мьянмы отказался отвечать на просьбу агентства Reuters о комментарии. Адвокаты Су Чжи также отказались от комментариев.