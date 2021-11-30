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Военные власти Мьянмы предъявили новые обвинения Аун Сан Су Чжи

Во время одной из акций протеста против военного переворота в Мьянме. Демонстранты держат плакаты с портретом Аун Сан Су Чжи февраль 2021)

Военные власти Мьянмы предъявили лидеру оппозиции и Нобелевскому лауреату Аун Сан Су Чжи обвинения в причастности к коррупции. Обвинения связаны с арендой вертолёта, что подпадает под антикоррупционный закон. Аун Сан Су Чжи может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.

С начала середины марта 2021 года, когда началсся суд по делу 76-летней Су Чжи, ей предъявлено около десяти обвинений, включая подстрекательство к нарушению санитарных правил в условиях эпидемии COVID-19. Она отвергла все предъявленные ей обвинения.


Представитель военного правительства Мьянмы отказался отвечать на просьбу агентства Reuters о комментарии. Адвокаты Су Чжи также отказались от комментариев.

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