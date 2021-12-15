Лицом к событию. Грядет война народная?

Маневры хозяев Кремля на внешнем и внутренних фронтах обсуждаем с политологом Станиславом Белковским. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/gryadet-voyna-narodnaya/31610262.html
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