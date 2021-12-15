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Время Свободы: Мстительный трус. Светлана Тихановская и Дарья Лосик об Александре Лукашенко

Время Свободы: Мстительный трус. Светлана Тихановская и Дарья Лосик об Александре Лукашенко
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Время Свободы: Мстительный трус. Светлана Тихановская и Дарья Лосик об Александре Лукашенко

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В Беларуси к 18 годам колонии приговорен муж Светланы Тихановской Сергей Тихановский, вместе с ним осуждены внештатный сотрудник Радио Свобода Игорь Лосик и еще 4 человека***Дарье Навальной вручена премия Европарламента имени Сахарова, присужденная ее отцу Алексею Навальному***Лидеры ингушских протестов против договора о границе между Ингушетией и Чечней получили сроки от 7,5 до 9 лет колонии***Алексей Навальный рассчитал на собственном опыте в колонии, как продовольственная инфляция в России сказывается на пенсионерах***60 лет назад в Израиле был вынесен смертный приговор нацистскому преступнику Адольфу Эйхману

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