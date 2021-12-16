Лицом к событию. Просит гарантий, чтобы напасть?

Путин опять заговорил о гарантиях нерасширения НАТО на восток. Они ему вообще-то ничего не должны. И не дадут никаких гарантий. Зачем он просит то, чего заведомо не получит? В чем состоит его план?
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