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Лицом к событию. Просит гарантий, чтобы напасть?

Лицом к событию. Просит гарантий, чтобы напасть?
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Лицом к событию. Просит гарантий, чтобы напасть?

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Путин опять заговорил о гарантиях нерасширения НАТО на восток. Они ему вообще-то ничего не должны. И не дадут никаких гарантий. Зачем он просит то, чего заведомо не получит? В чем состоит его план?

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