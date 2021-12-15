Время Свободы: Суд "проговорил". Российские солдаты в Донбассе есть

Суд в Ростове в приговоре по делу о коррупции признал наличие российских военнослужащих в Донбассе***Пойдет ли Москва на уступки странам Запада ради ввода в строй газопровода «Северный поток-2»?***Может ли НАТО дать России юридические гарантии нерасширения на Восток, на чем настаивает Кремль?***Так называемый «воровской прогон» предписал заключенным в колониях не унижать тех, кто подвергся пыткам и изнасилованиям со стороны сотрудников колоний***Арестован владелец шахты «Листвяжная», где в ноябре погибли более 50 человек*** Педагогу по сценической речи Анне Петровой, которая много лет сотрудничала с Радио Свобода, присуждена премия «Золотая Маска» за вклад в театральное искусство