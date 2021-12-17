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Лицом к событию. "Экономика восстановилась" ?

Лицом к событию. "Экономика восстановилась" ?
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Лицом к событию. "Экономика восстановилась" ?

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Положение в экономике России обсуждаем с бизнесменом и общественным деятелем Дмитрием Потапенко. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/putin-ekonomika-vosstanovilasj-tseny-rastut-dohody-padayut/31614090.html

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