Лицом к событию. "Экономика восстановилась" ?

Положение в экономике России обсуждаем с бизнесменом и общественным деятелем Дмитрием Потапенко. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/putin-ekonomika-vosstanovilasj-tseny-rastut-dohody-padayut/31614090.html