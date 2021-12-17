Время Свободы:"Спасибо, Александр Николаевич!" Кто поддержал Сокурова

Александр Сокуров заявил об угрозах в свой адрес после спора с Владимиром Путиным на заседании СПЧ***МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО, которые, в представлении Кремля, должны предоставить Москве юридические гарантии безопасности***Будет ли отключение России от системы платежей SWIFT эффективной санкцией в ответ на российскую агрессивную политику***Состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшается «из-за перенесенного стресса»***18 декабря отмечается Международный день мигранта»***Российские лингвисты выбрали «слово года» и «слово десятилетия» .