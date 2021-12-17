Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Ответы философии

Философы о смыслах истории, искусства, войны.*** Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Сергея Гандлевского (Москва).*** "Мои любимые пластинки" с журналистом Андреем Шароградским.
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