Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Расстрелы по-советски

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Расстрелы по-советски
Embed
Поверх барьеров с Иваном Толстым. Расстрелы по-советски

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

85 лет назад советские чекисты научили испанских коллег технологии массовых расстрелов. Самое известное кладбище жертв испанской Гражданской войны - в поселке Паракуэльос под Мадридом. О трагической истории рассказывает Виктор Черецкий. Во 2-й части программы - мемуары писателя Александра Горянина, глава о лондонских впечатлениях.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG