Бастрыкин поручил проверить песни Oxxxymiron и Noize MC на экстремизм 

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства проверить тексты песен рэперов Oxxxymiron и Noize MC на предмет экстремизма, реабилитации нацизма и "негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов".

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте СК, Бастрыкин инициировал проверку после обращения к нему некоей "инициативной группы патриотов".

Рэперы Oxxxymiron (настоящее имя - Мирон Фёдоров) и Noize MC (Иван Алексеев) неоднократно принимали участие в митингах российской оппозиции и публично поддерживали её представителей - в частности, Алексея Навального.

У Oxxxymiron на днях вышел первый после длительного перерыва альбом, многие критики назвали его событием года. Билеты на концерты рэпера в Москве и Санкт-Петербурге, которые запланированы на март следующего года, были раскуплены за несколько суток после старта продаж.

Ранее глава СК Бастрыкин поручил проверить на предмет реабилитации нацизма высказывание о Дне Победы ещё одного популярного российского рэпера, Morgenshtern - после того, как музыкант публично усомнился в необходимости тратить огромные суммы на празднования 9 мая.

Также глава СК заявил, что Morgenshtern "торгует наркотиками через социальные сети". Каких либо доказательств Бастрыкин не привёл - тем не менее, после его слов был отменён концерт рэпера в Москве, а сам исполнитель покинул Россию.