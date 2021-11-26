Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Москве отменили концерт Моргенштерна - после слов Бастрыкина

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев)

Московский клуб Gipsy объявил о переносе запланированного на 26 ноября концерта рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев) на следующий год.

"Друзья, к сожалению, Моргенштерн не сможет выступить в GIPSY. Концерт переносится на 2022 год. Мы сделали все, что в наших силах, — пишет администрация заведения. — Не ругайтесь, вы же понимаете, это произошло по независящим от нас причинам".

19 ноября телеграм-каналы Mash и "Осторожно, новости" сообщили, что Следственный комитет проверит рэпера Моргенштерна на пропаганду наркотиков среди несовершеннолетних из-за клипа на песню Pablo, который исполнитель выпустил в мае этого года. Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее рэпера уже штрафовали на 100 тысяч рублей, усмотрев пропаганду наркотиков в клипах "Розовое вино — 2" и "Family".

23 ноября глава СК Александр Бастрыкин в ходе выступления на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" заявил, что Моргенштерн "торгует наркотиками в социальных сетях". После этого в СМИ появилась информация, что рэпер покинул Россию. Сначала он уехал в Минск, а потом, как утверждает РЕН-ТВ, в Дубай.

В октябре этого года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Моргенштерна о Дне Победы. Музыкант в интервью Ксении Собчак усомнился в необходимости тратить большие суммы денег на 9 мая. Позднее Моргенштерн опубликовал извинение в сторис на своей странице в инстаграме. По его словам, фразу про День Победы "вырвали из контекста", а СМИ исказили его слова "в своих грязных целях".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG