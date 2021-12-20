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Цитаты Свободы
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Цитаты Свободы. Извинения Сокурова и "воровской прогон"

Цитаты Свободы. Извинения Сокурова и "воровской прогон"
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Цитаты Свободы. Извинения Сокурова и "воровской прогон"

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Александр Сокуров извинился перед членами СПЧ за спор с Владимиром Путиным. По сети курсирует "воровской прогон" - обращение к заключенным с наказом не унижать тех, кто пострадал от пыток.

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