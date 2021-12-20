Сегодня наши гости – американский историк Юрий Фельштинский, российский историк и философ Игорь Чубайс обсуждают историю спецслужб СССР и России. Какова роль госбезопасности в государстве Владимира Путина? Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/putinizm-kak-vysshaya-stadiya-chekizma/31617405.html
Другие материалы
-
20 декабря 2021
Лицом к событию. Путинизм как высшая стадия чекизма?
-
17 декабря 2021
Лицом к событию. "Экономика восстановилась" ?
-
16 декабря 2021
Лицом к событию. Просит гарантий, чтобы напасть?
-
15 декабря 2021
Лицом к событию. Грядет война народная?
-
14 декабря 2021
Лицом к событию. Семьи плетут сети
-
13 декабря 2021
Лицом к событию. Достучаться до сердца Путина?