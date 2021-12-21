Лицом к событию. Испуганный насмерть

Российские требования "гарантий безопасности" от НАТО переходят в горячую фазу. Дипломаты и пропаганда стали открыто грозить "военным ответом", если НАТО "продожит игнорировать нашу обеспокоенность". Эта "обеспокоенность" сродни истерике. Так что же именно в опасности - Отечество, или Владимир Путин лично? Может ли быть такое, что он всерьез поверил в угрозу своей власти, исходящей от Запада? Чем их стал так пугать Запад, что они ему прямо в горло вцепились со своими требованиями "безопасности"? Обсуждают военный аналитик Павел Фельгенгауэр, финансовый эксперт Семен Новопрудский и писатель Александр Генис