Время Свободы:"Путин не заинтересован в реальных переговорах"

На процессе по делу о гибели рейса MH17 прокурор потребовал для обвиняемых пожизненного заключения и особо выделил действия России, которые тоже стали причиной гибели 298 человек***Соединенные Штаты в ответ на требование Владимира Путина дать юридические гарантии нерасширения НАТО на Восток пообещали рассмотреть вопрос о проведении переговоров на эту тему, не определив их уровень***Адвокат Иван Павлов – об очередном представлении минюста, в котором указано, что против него возбуждено дело по обвинению в госизмене***Сторонники Михаила Саакашвили начали массовую голодовку с требованием освобождения бывшего президента Грузии. Они проводят ее на улице, разбив палатки у офиса своей партии***Глава минздрава Михаил Мурашко призывает россиян заботиться о здоровье в дни новогодних праздников