Алексей Навальный подал пятый иск к руководству колонии

Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии в городе Покрове Владимирской области, в среду подал пятый иск к руководству пенитенциарного учреждения. Об этом сообщается на сайте Петушинского районного суда.

Как следует из сообщения суда, исковое заявление Навального касается оспаривания действий администрации колонии, но не связано с ненадлежащими условиями содержания. Подробности требований пока не сообщаются.

Ранее суд уже рассмотрел три иска Навального к руководству покровской колонии. Они касались постановки его на учет как склонного к побегу, цензуры получаемых газет и из-за того, что сотрудники колонии отказывались выдать ему Коран и Библию. В начале июня Петушинский районный суд отклонил иск Навального о снятии его с учета как склонного к побегу. От двух других исков он отказался.

18 ноября в Петушинский районный суд поступило четвёртое исковое заявление Навального. Адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил "Новой газете", что оппозиционер просит признать незаконным решение комиссии ИК-2 о постановке его на профилактический учет как "лица, исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности". Рассмотрение иска назначено на 9 декабря.

С середины марта Алексей Навальный находится в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области, где отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше". Он, его сторонники и правозащитные организации считают его осуждение и замену условного срока на реальный политическим. Согласно приговору политик должен выйти на свободу не позднее осени 2023 года. Однако против него заведены ещё несколько уголовных дел.