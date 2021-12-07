Алексей Навальный начал учиться в колонии на швею

Отбывающий наказание в колонии во Владимирской области оппозиционер Алексей Навальный записался в швейный цех и начал учиться на швею. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

По словам оппозиционера, руководство колонии сообщило ему о необходимости начать работать. Для заключённых в колонии были открыты вакансии дневального, повара, пекаря, подсобного рабочего и на швейной промзоне, пишет он.

"Мне нравится картинка, где я пекарь, — стою такой, румяный детина в белом колпаке, уперев руки в бока, смотрю, как в печи поспевают ХЛЕБА, и чему-то задумчиво улыбаюсь", — написал оппозиционер. Но, по его словам, он решил не занимать "номенклатурную должность" и записался в швейный цех.

Во всех документах вакансия в мужской колонии называется "швея", — отметил политик. По его словам, в этот момент он стал горячо поддерживать сторонников введения новых феминативов в русский язык, которые считают, что носители профессий должны называться так, как они хотят.