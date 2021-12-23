Время Свободы: Навального не травили, Украину создал Ленин. Большая пресс-конференция Владимира Путина

Владимир Путин провел очередную большую пресс-конференцию, в ходе которой отрицал отравление Навального и говорил, что Украину создал Ленин***Городской суд Москвы приступил к рассмотрению по существу иска московской прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»***Правозащитники предупреждают украинские власти, что организовавший пыточную систему в нижегородской колонии, ее бывший начальник Василий Волошин пытается получить гражданство Украины***Отмечающий 85-летие поэт, драматург и бард Юлий Ким – о том, что превратило его из советского студента в советского диссидента