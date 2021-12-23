Время Свободы: "Усредненная российская нация". Почему Россия выходит из Конвенции о нацменьшинствах?

Суд по делу о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» отказался заслушивать свидетелей, которые могли рассказать о том, как центр защищал их права*** В чем ошибался Владимир Путин, сравнивая законы об иностранных агентах в России и США, если он не хотел намеренно ввести аудиторию в заблуждение?***Сайт белорусской службы Радио Свобода в Беларуси признан экстремистским, несколько сотрудников службы остаются за решеткой***Почему Россия начала процесс выхода из международной Конвенции о правах национальных меньшинств***История детей, отправленных в детский дом из-за отсутствия ремонта в их квартире