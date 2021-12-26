Поверх барьеров с Иваном Толстым. Культурные итоги 2021 года

Какими книгами, сериалами, музыкой запомнился уходящий год? Андрей Гаврилов и Иван Толстой делятся своими субъективными впечатлениями о прочитанном, увиденном и услышанном в беседе из цикла C'est la vie.
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