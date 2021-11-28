Среди эмигрантских судеб нет двух одинаковых. Кому-то удается "унести родину на подошвах своих сапог", кто-то вписывается в культуру чужой страны, как будто родился там. Удивительную эволюцию претерпевают и их взгляды. Штаб-ротмистр Сергей Курнаков покинул Россию убежденным монархистом, а в Америке стал сталинистом и агентом советской разведки.
"Стар" и "Млад" выходят на связь. Офицер и шпион Сергей Курнаков
Среди эмигрантских судеб нет двух одинаковых. Кому-то удается "унести родину на подошвах своих сапог", кто-то вписывается в культуру чужой страны, как будто родился там. Удивительную эволюцию претерпевают и их взгляды. Штаб-ротмистр Сергей Курнаков покинул Россию убежденным монархистом, а в Америке стал сталинистом и агентом советской разведки.
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