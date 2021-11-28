Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Обратный адрес
Подписаться
Обратный адрес

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

"Стар" и "Млад" выходят на связь. Офицер и шпион Сергей Курнаков

"Стар" и "Млад" выходят на связь. Офицер и шпион Сергей Курнаков
Embed
"Стар" и "Млад" выходят на связь. Офицер и шпион Сергей Курнаков

No media source currently available

0:00 0:27:45 0:00
Скачать медиафайл

Среди эмигрантских судеб нет двух одинаковых. Кому-то удается "унести родину на подошвах своих сапог", кто-то вписывается в культуру чужой страны, как будто родился там. Удивительную эволюцию претерпевают и их взгляды. Штаб-ротмистр Сергей Курнаков покинул Россию убежденным монархистом, а в Америке стал сталинистом и агентом советской разведки.

Среди эмигрантских судеб нет двух одинаковых. Кому-то удается "унести родину на подошвах своих сапог", кто-то вписывается в культуру чужой страны, как будто родился там. Удивительную эволюцию претерпевают и их взгляды. Штаб-ротмистр Сергей Курнаков покинул Россию убежденным монархистом, а в Америке стал сталинистом и агентом советской разведки.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG