Лицом к событию. Поле битвы Путина - Интеренет

Блокировка ОВД-Инфо, штрафы Google, Facebook. Построит ли Кремль в РФ "китайский файрволл"? В эфире Дмитрий Гудков, Дмитрий Орешкин, Григорий Охотин, Саркис Дарбинян. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/pole-bitvy-putina-internet/31627894.html