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Время Свободы:Победа чекистов. Общество "Мемориал" ликвидировано

Время Свободы:Победа чекистов. Общество "Мемориал" ликвидировано
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Время Свободы:Победа чекистов. Общество "Мемориал" ликвидировано

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Верховный суд России принял решение о ликвидации международного правозащитного общества «Мемориал»***Юристы правозащитного проекта «Первый отдел» подали кассационную жалобу на признание ФБК экстремистской организацией*** В Беларуси опубликован проект поправок к Конституции, которые предлагается принять на референдуме в будущем году***С Михаилом Саакашвили случился обморок при попытке перевести его из больницы в тюрьму***Споры вокруг вышедшего на платформе «Нетфликс» фильма «Не смотри вверх» с Леонардо ди Каприо, Дженифер Лоуренс и Мерил Стрип в главных ролях

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