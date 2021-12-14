"Фидель бы не допустил" Родственники Кастро пируют в Испании

Верховный суд России продолжил рассмотрение иска Генпрокуратуры о ликвидации признанного иноагентом международного общества "Мемориал". Сегодня решения принято не было - прения состоятся 28 декабря. Те, кто поддерживает "Мемориал" уверены, что суд сейчас лишь оформляет уже давно принятое политическое решение.

Дмитрий Песков постарался объяснить, почему в Думе снят с рассмотрения закон об обязательном наличии QR-кодов при пользовании различными видами транспорта. Он говорил о соблюдении интересов граждан и недоработанности закона. А может президент и "Единая Россия" просто боятся падения рейтингов после очевидно непопулярного решения?

Трагедия в Серпухове. Ученик православной гимназии при местном монастыре принес в школу взрывное устройство, но подорвался сам. Говорят, он конфликтовал с педагогами и одноклассниками. Виноваты ли в случившемся порядки в этой школе? Или вина лежит больше на родителях, увлекающихся оружием? Мнения богослова Андрея Кураева и социолога Николая Митрохина.

Почему дети и внуки Фиделя Кастро предпочитают переезжать из Кубы в Испанию? Откуда у них деньги на тот роскошный образ жизни, который они в Испании ведут? Допустил бы такое Фидель?

Памяти Сергея Соловьева. Сегодня в выпуске фрагмент интервью Радио Свобода, которое он дал Роману Суперу в 2016 году. Ниже - полная видео-версия интервью.

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