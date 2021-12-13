Справилась не до конца? Лукашенко уволил главу ЦИК Ермошину

После разговора Александра Сокурова и Владимира Путина, а потом и угрожающих заявлений главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес кинорежиссера, многие теперь опасаются за безопасность Сокурова. Но сам Александр Николаевич говорит, что уже в том возрасте, когда ничего не боится. Ему гораздо больнее, что никто из членов Совета по правам человека за него не вступился. В сегодняшнем выпуске Сокуров оценивает и перспективы личной встречи с Путиным.

Россиянину, живущему за границей и привившемуся иностранной вакциной, можно будет сдать в России тест на антитела и получить российский QR-код, позволяющий посещать театры, музеи и рестораны. Это пообещала вице-премьер Татьяна Голикова. Появляется все больше данных о новом штамме "омикрон", но они пока довольно противоречивы.

Александр Лукашенко отправил в отставку главу ЦИКа Беларуси Лидию Ермошину, с 1996 года исправно "рисовавшую" ему нужные цифры. Что это? Почетный уход немолодой уже женщины? Или проявление недовольства тем, что несколько сот избирательных участков в августе прошлого года все-таки опубликовали честные результаты президентских выборов?

Неофициальный Трибунал уйгурского народа признал власти КНР виновными в геноциде уйгуров и мусульман других национальностей, живущих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Выступившие перед трибуналом рассказывали о пытках и издевательствах в "исправительных лагерях", устроенных для тех, кто не был согласен с национальной политикой официального Пекина.

Владимир Путин признался, что в 1990-х подрабатывал частным извозом, чтобы прокормить семью. Три года назад он говорил, что только НАМЕРЕВАЛСЯ этим заняться. Найти бы того, кого Путин подвозил на своей "Волге". Все встало бы на свои места.

Вопрос дня: Подрабатывали ли вы когда-нибудь частным извозом?

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