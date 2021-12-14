Все журналисты-"иноагенты" получили премию "Профессия – журналист"

Все 37 российских журналистов, включенных Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов, получили специальный приз жюри премии "Профессия – журналист" 2021 года. Об этом говорится на странице премии в фейсбуке.

В жюри премии назвали статус „иностранного агента“, применённый к физическим лицам и ведущий к нарушению гражданских прав, формой политического преследования за профессиональную журналистскую деятельность. "Выражаем таким образом солидарность с коллегами, отдавая дань их мужеству в отстаивании принципов независимой журналистики", – говорится в сообщении.

Кроме того, премия традиционно присуждена в нескольких номинациях. В номинации "История/Репортаж" победителями стали журналисты "Новой газеты" Елена Костюченко и Юрий Козырев за статью "Интернат". В ней журналисты рассказывали об условиях жизни в российских психоневрологических интернатах.

Лучшим расследованием признали материал журналистки Екатерины Арениной и "Важных историй" (включены в реестр СМИ-иноагентов) о ФСИН "Надо будет, и тебя убьем". В нем рассказывается о сотрудниках службы исполнения наказаний, получающих повышение несмотря на обвинения в пытках заключенных.

Среди документальных фильмов премию выиграла "Новая газета" с материалом "Как убили Анну", снятым к 15-летию со дня гибели журналистки издания Анны Политковской.

Победителем в номинации "Интервью/Портрет" стала Катерина Гордеева и ее шоу "Скажи Гордеевой". Лучшим видеосюжетом жюри премии признали репортаж журналистки "Дождя" (включен в реестр СМИ-иноагентов) Марии Борзуновой о протестах в Беларуси "Страна в изгнании".

В номинации "Страна" победил репортаж сюжет томского канала ТВ2 об экспедиции к местам ссылки старообрядцев в тайге под названием "Мельница". Лучшим мультимедийным проектом стал спецпроект "Камера № 18" о следственном изоляторе на улице Окрестина в Минске.

Премию "Профессия – журналист", учреждённую Михаилом Ходорковским и "Открытой Россией" в 2016 году, ежегодно вручают независимым СМИ за публикации на русском языке. В августе 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт премии.

Также в августе СМИ "МБХ медиа" и "Открытые медиа", связанные с Ходорковским, прекратили работу. Генпрокуратура обвинила их в связях с компаниями Open Russia Civic Movement и Open Russia, которые включены в список нежелательных в России. Роскомнадзор заблокировал их сайты на территории России.