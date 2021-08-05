Ходорковский объяснил причины закрытия связанных с ним проектов

Михаил Ходорковский объявил, что после блокировки сайтов связанных с ним изданий "Открытых медиа" и "МБХ медиа", проектов "Правозащиты Открытки" и других, он "согласовал редакциям закрытие проектов в России".

"Озвученная причина „связь с нежелательными организациями" (а на самом деле – со мной – гражданином России) означает высокий уровень персонального риска для журналистов", – написал Ходорковский. Он поблагодарил сотрудников закрывшихся проектов: "За годы работы проекты показали свою эффективность и востребованность, а журналисты и другие участники – высокий профессионализм и готовность смело противостоять давлению авторитарного режима. Я благодарю их всех за совместную работу, а наших друзей – за поддержку".

"Политические репрессии, ликвидация института независимого суда и выборов, затыкание рта правозащитникам и журналистам, показывают возврат путинского режима и Путина лично к устаревшей советской модели с поправкой на его персональную алчность и алчность его окружения", – отметил Ходорковский.

5 августа издания "Открытые медиа" и "МБХ медиа" сообщили о том, что прекращают свою работу после блокировки Роскомнадзором. Решение о прекращении работы было принято после появления в СМИ информации о том, что блокировка произошла по требованию Гепрокуратуры России. Ведомство считает, что издания связаны с организациями, признанными нежелательными. "У нас до сих пор нет подтверждения этой информации от РКН и Генпрокуратуры, но мы все равно вместе с инвестором приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики", – говорится в сообщении "Открытых медиа".

В издании подчеркнули, что никогда не сотрудничали с нежелательными организациями. Издание работало на средства пятилетнего гранта, который был выдан через компанию Михаила Ходорковского Open Press. Журналисты заявили, что никогда не скрывали этого, а оформленных отношений или договоров с другими компаниями предпринимателя у них не было. "К сожалению, власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики, тем короче жизнь проекта. Но мы хотя бы попытались", – говорится в сообщении журналистов издания.

С 5 августа прекращает свою работу проект "Правозащита Открытки", сайт которой ранее также был заблокирован. Об этом сообщила в своем телеграм-канале юрист Анастасия Буракова.

Вечером 4 августа стало известно, что сайты изданий "Открытые медиа", "МБХ медиа", а также проекта "Правозащита Открытки" заблокированы Роскомнадзором на территории России. Редакции СМИ отмечают, что не получали никаких уведомлений ни от Генпрокуратуры, ни от Роскомнадзора. Заблокирован и сайт премии для журналистов "Профессия – журналист", учрежденной бизнесменом Михаилом Ходорковским. "Доступ к информационным ресурсам Open Russia Civic Movement, Open Russia (эти британские организации признаны в России нежелательными, им запрещено вести в стране деятельность) ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры", – ответили на запрос РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

В конце июля Минюст включил в список "СМИ-иноагентов" трёх журналистов "Открытых медиа", включая главного редактора.

В начале июля Минюст признал нежелательными четыре организации Ходорковского: британские "Фонд Ходорковского", "Оксфордский российский фонд", Фонд "Будущее России" и французскую организацию "Европейский выбор". Роскомнадзор в конце июля заблокировал сайт центра "Досье", связанного с Ходорковским.