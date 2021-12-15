Мстительный трус. Светлана Тихановская и Дарья Лосик о Лукашенко

Даже после всего того, что происходило в Беларуси последние полтора года, после репрессий, преследований и арестов, многих потрясла жесткость приговора, вынесенного судом в Гомеле. Муж кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергей приговорен к 18 годам колонии усиленного режима. Еще пятеро обвиняемых, среди них внештатный консультант белорусской службы РС Игорь Лосик, по этому делу получили от 14 до 16 лет лишения свободы. Все они признаны виновными в организации массовых беспорядков, хотя, к примеру Сергей Тихановский был арестован еще до президентских выборов, соответственно просто не мог участвовать в демонстрациях против фальсификаций на них. Сегодня, конечно, нет недостатка в комментариях политиков и политологов по поводу приговора, но давайте, прежде всего послушаем тех, кого он непосредственно коснулся – жен осужденных, матерей их детей. О мстительности и трусости Александра Лукашенко говорят Светлана Тихановская и Дарья Лосик.

А дочь самого знаменитого политзаключенного России Алексея Навального 20-летняя Дарья сегодня принимала присужденную ему премию Европарламента имени Андрея Сахарова за вклад в борьбу за права человека. В своей речи она призвала страны ЕС более жестко противостоять политике Владимира Путина и рассказала, во что, по ее мнению, Европе обходится так называемая «прагматичная политика».

Необычно жестокий приговор был вынесен вчера и в России в Кисловодске по делу лидеров ингушских протестов против изменения границы между республиками Чечня и Ингушетия. Малсагу Ужахову, Мусе Мальсагову и Ахмеду Барахоеву назначены по 9 лет колонии. К 8 годам лишения свободы приговорили Бараха Чемурзиева, Исмаила Нальгиева и Багаудина Хаутиева. Зарифа Саутиева получила 7,5 лет колонии. Их признали виновными в организации насилия в отношении представителей власти и создании экстремистского сообщества. Свою вину обвиняемые не признали.

В России резко вырос спрос на лапшу быстрого приготовления. Некоторые эксперты связывают это с тем, что люди больше стали работать в офисах, но большинство сходится в том, что виноват в этом резкий рост цен на продовольственные товары. Официальная годовая инфляция в ноябре составила более 8 процентов, а вот по оценкам Алексея Навального она гораздо выше. Навальный может тратить в продовольственном ларьке в колонии 9 тысяч рублей в месяц. По его прикидкам, приблизительно столько же, после трат на ЖКХ и подарки внукам, остается у среднего пенсионера. Так что у Навального, как он считает, была возможность выяснить, насколько изменился рацион пенсионера за те 10 месяцев, что он уже провел в колонии.

Ровно 60 лет назад в Израиле был вынесен смертный приговор нацистскому преступнику Адольфу Эйхману. На суде Эйхман пытался представить себя просто служакой, бездумно выполнявшим приказы. Но так ли это было на самом деле? Интереснейший рассказ Марины Ефимовой - в конце сегодняшнего выпуска "Времени Свободы". Архивная запись 2014 года.

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