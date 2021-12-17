Лучше уж "гламур". "Вакцина"- слово года, "ковид" - слово десятилетия

После спора с Владимиром Путиным в адрес Александра Сокурова звучат угрозы. Но звучат и слова поддержки. Среди тех, кто поддержал режиссера - один из лидеров ингушских протестов против соглашения о демаркации границы между Ингушетией и Чечней в 2018 году Барах Чемурзиев. Причем, слова благодарности Сокурову он произнес сразу после того, как услышал, что приговорен к 8 годам лишения свободы за участие в этих протестах. Прямо со скамьи подсудимых.

Россия продолжает требовать от США и НАТО "юридических гарантий безопасности". В МИД даже разработали проекты соглашений по этим гарантиям, которые сегодня были опубликованы. Можно ли считать, что вся эта история с войсками у Украинской границы затеяна ради того, чтобы заставить "коллективный Запад" согласиться с нерасширением НАТО на Восток? Сегодня в выпуске свою точку зрения высказывает старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения в Женеве Павел Подвиг.

Известный своими жесткими и бескомпромиссными суждениями предприниматель Дмитрий Потапенко жестко критикует европейских бюрократов за недальновидную, на его взгляд, энергетическую политику и угрозы отключить Россию от системы платежей SWIFT. С его аргументами можно соглашаться, можно спорить, но послушать, в любом случае, стоит.

Михаил Саакашвили голодовку в тюрьме давно прекратил, но чувствует себя плохо. Его соратники добиваются для него права пройти курс лечения в одной из стран Европы.

Российские лингвисты выбрали "слово года" - "вакцина", а также "слово десятилетия" - "ковид". 10 лет назад "словом десятилетия" был "гламур". Но то были "мирные" времена.

А какое "слово года" выбрали бы вы?

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