Роскомнадзор потребовал от нескольких СМИ удалить публикации

В субботу 18 декабря Роскомнадзор направил в адрес редакций "Медузы", телеканала "Дождь", изданий Znak.com и The Village уведомления с требованием удалить публикации, основанные на расследованиях издания "Проект", которое было объявлено Генпрокуратурой РФ в июле "нежелательной организацией". В тот же день издание The Bell получило "более 10" уведомлений от Роскомнадзора с требованием удалить публикации о материалах "Проекта". Об этом сообщили российские и зарубежные издания.

Во всех случаях в Роскомнадзоре сослались на требование Генпрокуратуры и пригрозили блокировкой публикаций. Специалисты Роскомнадзора сочли, что в публикациях содержатся "информационные материалы" иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ".

"Медуза" получила четыре уведомления с требованием удалить новостные заметки, в которых рассказывалось:

о видеозаписи избиения заключенного в исправительной колонии №1 в Ярославле; о том, что в паспортном файле "Руслана Боширова" стоят такие же пометки, как и у "Александра Петрова"; о том, что телеведущая Наиля Аскер-заде продала участок земли на Рублевке; о том, что банк "Россия" зарабатывает на платежах граждан за ЖКХ не менее двух миллиардов рублей в год.



По требованию Роскомнадзора "Медуза" удалила названные материалы со своего сайта.