Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту издания "Проект"

Бывший главный редактор "Проекта" Роман Баданин

Роскомнадзор заблокировал для пользователей из России доступ к сайту издания "Проект". Это было сделано по требованию Генеральной прокуратуры. Расследовательское СМИ специализировалось на материалах об окружении президента России Владимира Путина, но его юридическое лицо было внесено в список нежелательных в стране организаций, после чего редакция объявила о самороспуске.

"Проект" был основан бывшим главным редактором РБК и "Дождя" Романом Баданиным в 2018 году. Издание опубликовало ряд резонансных расследований. В том числе — о предполагаемой внебрачной дочери Владимира Путина Елизавете Кривоногих, о финансах и второй жене главы Чечни Рамзана Кадырова, о работе российских политтехнологов в Африке.

После запрета издания Баданин, внесённый в список так называемых СМИ-иностранных агентов, покинул Россию и запустил новое издание — "Агентство". Главный редактор внесённого в список иностранных агентство сайта телеканала "Дождь" Владимир Моторин обратил внимание на то, что блокировка сайта "Проекта" произошла на следующий день после того, как газета Wall Street Journal опубликовала колонку Баданина о предполагаемой любовнице Путина и матери его ребёнка.

В ней журналист объясняет, почему личная жизнь президента может быть предметом общественного интереса.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG