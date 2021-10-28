Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту издания "Проект"

Роскомнадзор заблокировал для пользователей из России доступ к сайту издания "Проект". Это было сделано по требованию Генеральной прокуратуры. Расследовательское СМИ специализировалось на материалах об окружении президента России Владимира Путина, но его юридическое лицо было внесено в список нежелательных в стране организаций, после чего редакция объявила о самороспуске.

"Проект" был основан бывшим главным редактором РБК и "Дождя" Романом Баданиным в 2018 году. Издание опубликовало ряд резонансных расследований. В том числе — о предполагаемой внебрачной дочери Владимира Путина Елизавете Кривоногих, о финансах и второй жене главы Чечни Рамзана Кадырова, о работе российских политтехнологов в Африке.

После запрета издания Баданин, внесённый в список так называемых СМИ-иностранных агентов, покинул Россию и запустил новое издание — "Агентство". Главный редактор внесённого в список иностранных агентство сайта телеканала "Дождь" Владимир Моторин обратил внимание на то, что блокировка сайта "Проекта" произошла на следующий день после того, как газета Wall Street Journal опубликовала колонку Баданина о предполагаемой любовнице Путина и матери его ребёнка.

В ней журналист объясняет, почему личная жизнь президента может быть предметом общественного интереса.