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Лицом к событию. Глобальное наступление авторитаризма?

Лицом к событию. Глобальное наступление авторитаризма?
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Лицом к событию. Глобальное наступление авторитаризма?

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Институт экономического анализа уже привычно в 19-й раз подвел итоги ушедшего 2021 года .Глава института Андрей Илларионов о перспективах РФ, США, Казахстана, Украины, Беларуси в 2022 году. Участвует экономист Дмитрий Болкунец. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/globaljnoe-nastuplenie-avtoritarizma/31640112.html

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