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Время Свободы: Бунт обделенных. Массовые протесты в Казахстане

Время Свободы: Бунт обделенных. Массовые протесты в Казахстане
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Время Свободы: Бунт обделенных. Массовые протесты в Казахстане

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На фоне массовых протестов в Казахстане отправлено в отставку правительство страны***Племянник близкого друга Владимира Путина Роман Ротенберг назначен главным тренером хоккейного клуба СКА из Петербурга***Американская предпринимательница Элизабет Холмс, обещавшая революцию в медицинской диагностике, признана виновной в мошенничестве***Олег Басилашвили – о ликвидации «Мемориала» и других итогах 2021 года***90 лет со дня рождения Раисы Горбачевой

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