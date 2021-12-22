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Время Свободы

"Война – не лицензия на насилие для всех против всех" . Суд по делу MH17

Информационный дайджест "Время Свободы", 22 декабря

"Война - это не лицензия на насилие со стороны всех против всех. В который раз прокуратура отмечает, что действия"сепаратистов" не подпадают под международное гуманитарное право, на них не распространяется статус комбатантов. Они не были военными, ответственность за действия которых берёт на себя государство, соответственно они должны отвечать по закону как обычные граждане". Так сказал прокурор Бергер на процессе по делу о гибели рейса MH17, потребовав для всех подсудимых пожизненного заключения. Не оставил он без внимания и ключевую роль России в случившейся трагедии.

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Время Свободы - Темы дня 22.12.2021
by Радио Свобода

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Владимир Путин ставит ультиматумы, требуя переговоры с США и НАТО непонятно о чем. Российские войска свозятся к границе с Украиной непонятно зачем, учитывая их состав и дислокацию. США соглашаются на переговоры с Россией, хотя и непонятно на каком уровне. Вопрос "будет ли война?" остается открытым.

"Это, скорее всего, опечатка, но опечатка по Фрейду", - говорит адвокат Иван Павлов, обнаружив, что в очередном представлении минюста на него в адвокатскую палату указано, что против него возбуждено дело по обвинению в госизмене.

Минздрав России озабочен не только распространением нового штамма коронавируса, но и пьянством. Министр Михаил Мурашко, приняв во внимание "поведенческие особенности населения", попросил россиян в новогодние праздники не злоупотреблять алкоголем и не забывать о прописанных лекарствах.

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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического журнала «Время Свободы» и подкастов  «Время Свободы» и «Время Свободы. Контекст».

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