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Время Свободы: Так вот зачем ОДКБ? Казахстанский урок для Путина

Время Свободы: Так вот зачем ОДКБ? Казахстанский урок для Путина
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Время Свободы: Так вот зачем ОДКБ? Казахстанский урок для Путина

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой помочь подавить массовые протесты в стране***Можно ли считать, что Нурсултан Назарбаев и его клан утратили влияние в Казахстане? Как ситуация в Казахстане может сказаться на внутриполитической ситуации в России?***Исполнился год со дня штурма сторонниками Дональда Трампа здания Конгресса США в момент утверждения результатов президентских выборов 2020 года*** Православные христиане отмечают праздник Рождества

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