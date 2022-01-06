Время Свободы: Так вот зачем ОДКБ? Казахстанский урок для Путина
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой помочь подавить массовые протесты в стране***Можно ли считать, что Нурсултан Назарбаев и его клан утратили влияние в Казахстане? Как ситуация в Казахстане может сказаться на внутриполитической ситуации в России?***Исполнился год со дня штурма сторонниками Дональда Трампа здания Конгресса США в момент утверждения результатов президентских выборов 2020 года*** Православные христиане отмечают праздник Рождества
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