Человек имеет право. Год – QR-код

Пыточный архив, ковидные протесты, лесные пожары, похищения женщин и домашнее насилие. Чем запомнился 2021 год команде программы "Человек имеет право"
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