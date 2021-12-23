Артистам запретили комментировать отмену спектакля

Коллективу Приморского театра кукол запретили давать комментарии об отмене спектакля "До третьих петухов" по пьесе Василия Шукшина. Постановку сняли с программы после того, как её посмотрела заместитель председателя правительства края Елена Бронникова. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил режиссёр театра Вадим Перфилов.

По его словам, сотрудникам театра поступили "ценные указания" о том, что комментарии по поводу отмену спектакля могут давать только в региональном министерстве культуры. Закрыть спектакль было единоличным решением Бронниковой, подчеркнул он. Что именно ей не понравилось, неизвестно. "Спектакль пока выходить не будет. Ей не понравился спектакль, и она просто начала его травлю", – рассказал Перфилов.

В приемной министра культуры Приморского края заявили, что Елена Бронникова занята, а комментарий сможет дать пресс-секретарь. В пресс-службе на звонки журналистов не ответили.

Премьера сатирической пьесы Василия Шукшина "До третьих петухов" состоялась в Приморском театре кукол 18 декабря с маркировкой 18+ в присутствии Елены Бронниковой. 21 декабря в театр позвонили из Минкульта с распоряжением прекратить показы спектакля. В постановке есть сцена, где дочь Бабы-Яги соблазняет Ивана Дурака, заставляя его стать своим любовником. Режиссёр изобразил это в виде танго, по завершении которого герои залезают под простыню. По сценарию Иван Дурак приходит к мудрецу за справкой, а тот пускает при нём газы. Ранее Вадим Перфилов также предполагал, что чиновницу могло смутить то, что у одной из кукол в спектакле "была видна грудь", однако текст с интервью режиссера на сайте Vostok-Media был удален.