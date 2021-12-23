"Кто из 20-х, кто из 30-х - все из пятидесятишестых". Юлию Киму 85

Сегодня состоялась очередная "большая" пресс-конференция Владимира Путина. В дайджесте "Время Свободы" - дайджест его ответов на вопросы. Мы предлагаем вам самим послушать и оценить. Если вам этого недостаточно, можно посмотреть всю пресс-конференцию (ссылка на трансляцию ниже). Она длилась 4 часа.

В качестве бонуса - анализ речевых практик при ответах на вопросы Владимира Путина, Дмитрия Медведева и других политиков, не любящих общаться со свободной прессой. Его сделала корреспондент "Голоса Америки" Ксения Туркова несколько лет назад - после ответа Медведева на вопрос о фильме Алексея Навального "Он вам не Димон". И тут Навальный!

Московский городской суд начал рассматривать по существу иск прокуратуры Москвы о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". Председатель совета центра Олег Орлов не сомневался, что у Путина спросят о судьбе "Мемориала", но этот вопрос так и не был задан. Впрочем, Орлов точно знал, как Путин ответит. Слушания продолжатся 29 декабря.

Юлию Черсановичу Киму исполнилось 85 лет. "Бумбараш", "Человек с бульвара Капуцинов", "12 стульев", "Обыкновенное чудо" - он автор песен из всех этих и многих других фильмов и спектаклей. А песню из "Пяти вечеров" многие считают русской народной. В нашем дайджесте Юлий Ким рассказывает, как из советского студента превратился в диссидента. Ниже ссылка на программу Радио Свобода "Культ личности" с его участием. Поздравляем юбиляра!

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