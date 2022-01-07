Время Свободы: "С теплотой" прислал солдат. Токаев благодарит Путина
Президент Казахстана отдал приказ стрелять на поражение по участникам акций протеста в стране, назвав их террористами***Почему Киргизия последней приняла решение об отправке своих военнослужащих в Казахстан?***Угрожает ли суверенитету Казахстана размещение там войск ОДКБ?***Во Франции резкие высказывания президента Эммануэля Макрона в адрес тех, кто отказывается вакцинироваться от коронавируса, спровоцировали политический скандал
Другие материалы
-
-
-
-
-
29 декабря 2021
Время Свободы:"Где совесть ваша, Ваша честь?"
-
28 декабря 2021
Время Свободы:Победа чекистов. Общество "Мемориал" ликвидировано