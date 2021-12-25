Американское космическое агентство НАСА отправило в космос телескоп "Джеймс Уэбб". Запуск прошёл с полигона Куру во французской Гвиане.

Аппарат будет исследовать космос в инфракрасном и оптическом диапазоне, что позволит узнать много нового об эволюции галактик. Кроме того, "Джеймс Уэбб" будет исследовать атмосферы далеких планет. Это поможет ученым понять, пригодны ли они для жизни.

На протяжении четырех недель телескоп будет двигаться к так называемой второй точке Лагранжа, которая находится в полутора миллионах километров от Земли. Затем в течение нескольких месяцев он будет проходить этапы калибровки приборов, а первые снимки получит примерно через полтора года после запуска.

Над созданием телескопа работали более 30 лет. Аппарат обошёлся НАСА в 10 миллиардов долларов. Это в 20 раз выше расчётной стоимости. Назван телескоп в честь руководителя лунной программы "Аполлон". "Джеймс Уэбб" заменит своего предшественника телескоп "Хаббл". Новый аппарат должны были отправить в космос ещё в 2007 году, но эти сроки неоднократно сдвигались.