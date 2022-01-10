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Лицом к событию. "Казахский январь" и Россия

Лицом к событию. "Казахский январь" и Россия
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Лицом к событию. "Казахский январь" и Россия

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Уроки "казахского января"» для России и постсоветских стран обсуждают доктор философских наук, публицист Игорь Чубайс, политолог Андрей Окара, журналист из Казахстана Сергей Домнин. Ведет передачу Михаил Соколов.

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