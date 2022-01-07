Время Свободы: "Ответные меры на что?" Женевские переговоры не об ультиматуме Кремля

Женева: вопросы стратегической безопасности в новых реалиях российского ультиматума. *** Саммит ОДКБ – совместными усилиями на защиту правящих элит и режимов. *** Теннисист Новак Джокович попал под действие общих ковидных правил в Австралии, но выиграл дело в суде.