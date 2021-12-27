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"Они хотят, чтобы мы уехали"

"Они хотят, чтобы мы уехали"
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"Они хотят, чтобы мы уехали"

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Герой рубрики "Закрытая Россия" сегодня - активист Даниил Чебыкин, бывший заместитель координатора омского "Штаба Навального"*. Даниил Чебыкин занимался написанием сценариев к видеороликам и организацией съёмок, вел страницы штаба в социальных сетях. После запрета ФБК* основал "Омское гражданское объединение". Власти пытаются взыскать c Даниила Чебыкина около двух миллионов рублей за работу полиции на митингах в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года. (*"Штабы Навального" и ФБК признаны экстремистскими организациями и запрещены в России)

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