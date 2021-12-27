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Лицом к событию. Люди Путина: порочащие связи

Лицом к событию. Люди Путина: порочащие связи
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Лицом к событию. Люди Путина: порочащие связи

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Сразу несколько российских олигархов подали в суд на британское издательство, выпустившее книгу журналистки Кэтрин Бэлтон "Люди Путина". Обсуждают бывший "путинский олигарх" Сергей Пугачев, британский журналист Андрей Остальский, журналист отдела расследований еженедельника "Собеседник" Илья Давлятчин.

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